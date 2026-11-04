Reclamo vecinal por pastizales altos en un terreno de calles 47 y 24

Vecinos y automovilistas que transitan habitualmente por la zona de calles 47 y 24 manifestaron su preocupación por el crecimiento de los pastizales en un terreno del sector y solicitaron al propietario que realice las tareas de limpieza y mantenimiento correspondientes.

Según indicó uno de los vecinos, la altura de la vegetación dificulta la visibilidad en ese punto, especialmente para quienes circulan por el lugar, lo que podría generar situaciones de riesgo y favorecer la ocurrencia de un siniestro vial.

Ante esta situación, los residentes del sector hicieron público su reclamo con el objetivo de que se concrete el desmalezamiento del predio y se mejoren las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

El pedido apunta a prevenir posibles accidentes y evitar que la falta de mantenimiento del terreno continúe representando un peligro para quienes transitan por esa zona de la ciudad.