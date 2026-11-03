Nueva jornada de protesta en la Universidad Nacional de Mar del Plata por el financiamiento universitario

Los trabajadores no docentes nucleados en la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU), junto con la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y estudiantes, protagonizaron este martes una nueva jornada de protesta para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese contexto, APU llevó adelante una toma simbólica de la sede del Rectorado, en el marco de un paro de actividades de 24 horas que involucró a los más de 900 trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

El sector cumple funciones fundamentales para garantizar el funcionamiento cotidiano de la institución, además de las tareas vinculadas con la seguridad y la higiene de sus instalaciones.

Durante la jornada, Victoria Schadwill, secretaria adjunta de APU, describió la situación salarial que atraviesan los trabajadores y señaló que la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 33%.

«Hoy tenemos una pérdida del poder adquisitivo del 33%. No llegamos a fin de mes, nos cuesta darle de comer a nuestros hijos, lo que impacta a su vez en la salud mental», manifestó ante la prensa local y nacional.

Desde el gremio indicaron que el principal reclamo apunta a la incorporación de la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto Nacional 2027, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

Asimismo, advirtieron sobre las consecuencias que el incumplimiento de la normativa podría generar en el funcionamiento de la universidad pública. «De seguir esto así, no se va a poder abrir la universidad el año que viene», sostuvo Schadwill.

Nuevas medidas de fuerza

Como parte de la continuidad del plan de acción definido a nivel nacional, APU anunció nuevos paros de actividades para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Además, desde la organización sindical no descartaron realizar nuevas tomas en distintos edificios de la UNMdP.

Por su parte, ADUM confirmó un paro total de actividades para el martes 17 y el jueves 19 de noviembre. Entre ambas jornadas, el miércoles 18, realizará distintas «acciones callejeras» en el marco del tratamiento del Presupuesto Nacional 2027.

De esta manera, los gremios universitarios mantienen las medidas de protesta y el reclamo para que la Ley de Financiamiento Universitario sea incorporada al presupuesto del próximo año.