Virginia Aparicio: se realizará caravana, movilización a las oficinas de INTA y a la Estación Experimental para pedir reincorporación

Tras la exoneración de Virginia Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y su alejamiento del proyecto SPRINT, se realizará una caravana desde Mar del Plata hacia Balcarce para expresar el rechazo a su desvinculación y reclamar su reincorporación.

La convocatoria también plantea el rechazo a lo que sus organizadores califican como censura del proyecto SPRINT, y busca visibilizar la situación de los voluntarios que participaron de la iniciativa.

De acuerdo con el cronograma difundido, la actividad comenzará a las 10 en el Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), sobre calle Funes, entre San Lorenzo y Roca. Desde allí, los vehículos circularán por Funes hasta avenida Luro y continuarán por la Ruta Nacional 226.

Alrededor de las 11, está previsto el encuentro de las columnas en la rotonda central de Plaza Libertad de Balcarce, donde se sumarán automóviles de la ciudad y localidades de la zona. Posteriormente, los participantes se trasladarán a pie hasta el Centro Regional Buenos Aires del INTA, ubicado en calle 16 Nº 674.

Un acto en el Centro Regional y una caravana hacia la Experimental

Entre las 11:30 y las 13 se desarrollará un acto en la sede del INTA, con micrófono abierto para que activistas, organizaciones y participantes puedan expresar su solidaridad con Virginia Aparicio y los voluntarios del proyecto SPRINT.

Entre los reclamos planteados se encuentran el reconocimiento, por parte de las autoridades del organismo, de los resultados obtenidos por el proyecto y la inmediata reincorporación de la investigadora.

La jornada continuará a las 13:30 con el desplazamiento de la caravana hacia la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce, ubicada en el kilómetro 73,5 de la Ruta Nacional 226, donde trabaja Aparicio.

En ese lugar se realizará un ruidazo y bocinazo para reiterar el pedido de reincorporación y manifestar el rechazo a su desvinculación. En el mismo predio funcionan también la Facultad de Ciencias Agrarias y el IPADS-INTA-CONICET.

La desconcentración y el regreso de los participantes a sus respectivos lugares están previstos para alrededor de las 14:30.

La convocatoria lleva como consignas la defensa de Virginia Aparicio, la libertad de investigación y el rechazo a la censura del proyecto SPRINT.