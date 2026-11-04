La Escuela Técnica de Balcarce presentará dos autos eléctricos en el Desafío ECO YPF 2026

Personal docente y alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Lucas Kraglievich”, junto a integrantes de la Fundación Fangio, realizaron la presentación de los dos autos eléctricos que representarán a Balcarce en una nueva edición del Desafío ECO YPF 2026. La competencia se desarrollará este fin de semana en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín y contará con la participación de 155 escuelas técnicas de todo el país.

Durante la presentación, Gustavo Gugliotta, docente de la institución y uno de los profesores que acompaña el proyecto, explicó en Radio Puntonueve que en esta oportunidad la escuela obtuvo una beca del Automóvil Club Argentino que le permitió ampliar su participación y presentar dos unidades, en lugar de una, como ocurrió en las ediciones anteriores.

Esta posibilidad representa un desafío mayor para el equipo de trabajo, pero también abre nuevas oportunidades de participación en pista. No obstante, Gugliotta advirtió que se trata de una competencia muy exigente, en la que cada detalle resulta importante.

“Acá lo destacado es que Balcarce presentará dos autos y alumnos que se comprometieron junto al equipo directivo para representar a la Escuela Técnica como lo venimos haciendo desde 2015”, sostuvo el docente.

En cuanto a las características de los vehículos, las dos unidades presentan diseños completamente diferentes. Uno mantiene el formato que la institución venía utilizando hasta la edición pasada, mientras que el segundo incorpora una estructura similar a la que emplean otras escuelas participantes. Desde el equipo aclararon que esta nueva configuración no necesariamente implica un mayor rendimiento, sino que responde a una propuesta de diseño diferente.

Los autos que llevarán la representación balcarceña competirán con los números 52 y 155, en una nueva experiencia que pondrá a prueba el trabajo, la dedicación y los conocimientos técnicos de los estudiantes.

De esta manera, la Escuela Técnica volverá a decir presente en el Desafío ECO YPF, una iniciativa que desde hace varios años permite a estudiantes de todo el país aplicar sus conocimientos en el diseño, construcción y puesta a punto de vehículos eléctricos, combinando formación técnica, innovación y trabajo en equipo.