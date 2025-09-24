Jóvenes marplatenses realizan tareas solidarias en el Hogar Pinto

El Hogar Pinto de Balcarce recibió una visita muy especial: un grupo de estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Mar del Plata que, acompañados por docentes, dedicaron parte de su tiempo libre a realizar trabajos de pintura y jardinería en la institución.

Mariana Termiño, referente del hogar, destacó la importancia de la iniciativa: “La verdad que es una alegría tenerlos. Es maravilloso contar con estos chicos que vienen a apoyar, acompañar y embellecer el hogar, que es lo más lindo que pueden hacer”.

La actividad se enmarca dentro del proyecto educativo del colegio, que busca combinar recreación con acciones de compromiso social. Diego, uno de los responsables del grupo, explicó: “Siempre hacemos viajes, campamentos y distintas salidas, pero queríamos darle un sentido más profundo. La idea es que los chicos, además de divertirse, puedan dejar un granito de arena en la comunidad que los recibe”.

Los estudiantes, de entre 13 y 15 años, se dividieron en tres grupos: pintura exterior, jardinería y refacciones dentro del hogar. El trabajo incluyó rasquetear, lijar, aplicar enduido y preparar las paredes para luego pintarlas.

La experiencia, además de la tarea concreta, también resultó enriquecedora para los adolescentes. Flor y Maxi contaron que, aunque el trabajo demandó esfuerzo, lo vivieron como algo positivo: “Es satisfactorio ayudar a los demás y ver cómo queda todo después de pintar. También es divertido porque lo hacés en equipo”.

Por su parte, Charo remarcó: “Es una experiencia que te suma, porque no es algo que hagamos todos los días. Nos permite conocernos en otro ámbito y compartir con los abuelos del hogar”.

La estadía de los jóvenes continuará hasta mañana, con más actividades previstas antes de regresar a Mar del Plata.