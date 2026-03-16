Julio López de Calatayud renunció a la presidencia del Turismo Special de la Costa

La categoría Turismo Special de la Costa informó que Julio López de Calatayud presentó su renuncia a la presidencia de la categoría por cuestiones personales.

La decisión fue comunicada este 15 de marzo mediante una nota firmada por el propio dirigente, en la que oficializó su alejamiento del cargo con efecto inmediato.

En el escrito, López de Calatayud explicó que, tras varios años de compromiso con la conducción de la categoría, resolvió dar un paso al costado debido a que las responsabilidades propias de la función lo estaban alejando de lo que lo motivó desde sus inicios en el automovilismo: competir en pista.

“Luego de varios años de compromiso con la conducción de la categoría, he decidido no continuar en el ejercicio de esta función, ya que las obligaciones que implica me están alejando del disfrute de lo que siempre me motivó en este deporte: correr”, expresó en el comunicado fechado en Mar del Plata.

Asimismo, manifestó su deseo de que la persona que continúe al frente de la categoría surja del consenso y la decisión de los propios pilotos.

En otro tramo del documento, López de Calatayud señaló que toda la documentación administrativa vinculada a la institución se encuentra en orden. Según indicó, el balance actualizado, el libro de actas y el listado de equipamiento y herramientas de la categoría quedaron debidamente registrados y organizados.

Finalmente, agradeció a quienes lo acompañaron durante su gestión y expresó sus mejores deseos para el futuro del Turismo Special de la Costa.