Kevin Gómez no le daría la revancha a Centurión

Luego de la polémica pelea disputada el pasado fin de semana en la Federación Argentina de Box, el púgil balcarceño Gómez rompió el silencio y se refirió tanto a lo ocurrido arriba del ring como al pedido de revancha realizado por Víctor “Huracán” Centurión.

En las últimas horas, Centurión había solicitado públicamente una nueva pelea al considerar que el combate fue un “robo”, en referencia al fallo del sábado por la noche.

Sin embargo, Gómez dejó en claro que no tiene intenciones de otorgarle una revancha y explicó los motivos de su decisión.

El boxeador balcarceño sostuvo que el pedido de Centurión “no fue genuino” y aseguró que tras la pelea sintió una falta de respeto hacia su familia y hacia la promotora que lo acompaña en su carrera.

Si bien reconoció que entiende el malestar generado por el resultado del combate, remarcó que todo lo sucedido en la velada disputada en la Federación Argentina de Box terminó inclinando la balanza para no aceptar un nuevo enfrentamiento.

La pelea del fin de semana dejó una fuerte polémica en el ambiente del boxeo y rápidamente generó repercusiones entre los seguidores de ambos púgiles, especialmente luego de las declaraciones cruzadas posteriores al combate.