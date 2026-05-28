Kiara Ponce sigue por la senda del triunfo

La karateca balcarceña Kiara Ponce resultó campeona en kata y kumite durante el Torneo Nacional de Karate organizado por la Japan Karate Shoto Federation (JKS).

Kiara tuvo una destacada participación en el CEDEM 1, principal Centro Deportivo Municipal del partido de Tres de Febrero, representando a la numerosa delegación de Tandil.

La ganadora del Fangio de Oro volvió a demostrar su gran nivel competitivo al conseguir múltiples podios y consolidarse como una de las figuras más destacadas del campeonato.

Resultó campeona en: Kata Individual 18 a 20 años (Under 21), Kata Individual Mayores (21 a 39 años); Kata por Equipos Mayores y Kumite por Equipos Mayores. También fue tercera en Kumite Individual 18 a 20 años (Under 21).

Además, la delegación de Tandil se quedó con la Copa Challenger, distinción obtenida gracias a la gran cantidad de podios alcanzados durante la competencia.

En el Mundial

Cabe recordar que semanas atrás Ponce fue confirmada como integrante de la Selección Argentina que competirá en agosto en el Mundial de Karate, que tendrá lugar en Vitória, capital del estado de Espírito Santo, en Brasil.

Tras su sobresaliente desempeño, la joven deportista agradeció a la federación, al sensei Oscar Carabajal, a sus compañeros del dojo y especialmente a toda la comunidad de Balcarce por el acompañamiento y apoyo permanente en cada competencia.