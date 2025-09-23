10.3 C
Balcarce
martes 23, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Kiara Ponce representará a Argentina en el Panamericano de Karate JKA 2025

Los días 25, 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo el Campeonato Panamericano de Karate JKA 2025 en el Coliseo Cubierto de la Unidad Deportiva El Salitre, ubicado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. El predio cuenta con capacidad para 5.000 espectadores y una extensión de 24 hectáreas.

En la competencia, integrando la Selección Argentina, participará la balcarceña Kiara Ponce. La karateca competirá en las modalidades de kata individual y kumite.

“Viaja con las mejores expectativas. La idea es disfrutar y seguir sumando experiencia en torneos internacionales”, indicaron desde su entorno.

0
16
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.