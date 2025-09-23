Kiara Ponce representará a Argentina en el Panamericano de Karate JKA 2025

Los días 25, 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo el Campeonato Panamericano de Karate JKA 2025 en el Coliseo Cubierto de la Unidad Deportiva El Salitre, ubicado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. El predio cuenta con capacidad para 5.000 espectadores y una extensión de 24 hectáreas.

En la competencia, integrando la Selección Argentina, participará la balcarceña Kiara Ponce. La karateca competirá en las modalidades de kata individual y kumite.

“Viaja con las mejores expectativas. La idea es disfrutar y seguir sumando experiencia en torneos internacionales”, indicaron desde su entorno.