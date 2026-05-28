Se presentará el libro “Los Baudrix en su Rincón. Un recorrido por la historia familiar en Argentina”

Este próximo sábado 30 a la hora 17:30 en el Museo Histórico Municipal (MUHBA) se llevará a cabo el tercer encuentro del ciclo “Diálogos entre el pasado y los desafíos del presente”, una propuesta destinada a generar espacios de reflexión sobre la historia y su relación con la realidad actual.

En esta ocasión, la actividad incluirá la charla y presentación del libro “Los Baudrix en su Rincón. Un recorrido por la historia familiar en Argentina”, que estará a cargo de Pablo Zubiaurre y Pablo Vigil.

La iniciativa se desarrollará en las instalaciones del Museo Histórico y propone compartir una tarde atravesada por la memoria, la identidad y los relatos que integran el patrimonio colectivo de nuestra comunidad.