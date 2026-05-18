Operativos de control: se retuvieron dos autos y dos motos

Durante el fin de semana, se desarrollaron operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, en trabajo conjunto entre la Dirección de Control y Movilidad Urbana y la Policía Comunal, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado, en la zona de Av. Suipacha (32) y 63 se procedió a la retención de dos motovehículos por falta de documentación obligatoria y ausencia de licencia de conducir.

Asimismo, se retuvieron dos automóviles. Uno por falta de seguro vigente y otro por carencia de cédula de identificación vehicular, al que además se le retuvo la licencia de conducir por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. En este caso, el conductor, oriundo de la provincia de Misiones, se encontraba realizando actividad de venta ambulante.

Por otra parte, se labraron actuaciones y se realizó la retención preventiva de un vehículo que venía realizando maniobras riesgosas desde avenidas Kelly y Cereijo (31) hasta avenida Gonzales Chaves y 11, donde finalmente fue interceptado. En ese procedimiento, uno de los rodados fue retenido por falta de licencia de conducir y ausencia de chapa patente, mientras que al otro se le labró el acta correspondiente.

Además, se confeccionaron actas por mal estacionamiento y licencias vencidas.

Desde las áreas intervinientes remarcaron que este tipo de conductas no solo constituyen infracciones, sino que representan un riesgo concreto para la seguridad de todos los vecinos, por lo que los controles no solo continuarán, sino que se intensificarán en toda la ciudad.