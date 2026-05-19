Allanamiento y avance en una causa por robo

Personal de la Estación de Policía Comunal, en forma conjunta con efectivos de la SubDDI Balcarce, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 3 entre 14 y 16, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido días atrás en la ciudad.

La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. De Marco. Durante el procedimiento, los efectivos realizaron el registro del inmueble y lograron secuestrar prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor al momento de cometer el ilícito.

Asimismo, se notificó al imputado de la formación de la causa por el delito de “Robo”, mediante el íntegro contenido del artículo 60 del Código Procesal Penal.

La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en calle Maipú al 500, donde la víctima denunció la sustracción de una hidrolavadora que se encontraba en el garaje del domicilio. Según se informó, para concretar el robo fue violentada la puerta de acceso al lugar.