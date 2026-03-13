La Biblioteca Pablo A. Pizzurno cumple 102 años

Su historia se remonta a comienzos del siglo XX, cuando docentes balcarceños impulsaron la creación de una biblioteca pública con el objetivo de acercar el conocimiento a la comunidad. Aquel primer intento, surgido en 1905, dejó como legado los libros resguardados en la Escuela Nº 1 y, sobre todo, el germen de un proyecto que años más tarde lograría concretarse.

Finalmente, en 1923 un grupo de educadores y vecinos retomó la iniciativa y dio forma a la actual biblioteca, que adoptó el nombre del destacado pedagogo Pablo Antonio Pizzurno, renovador de la enseñanza en nuestro país. El 13 de marzo de 1924 la institución obtuvo su personería jurídica y también su inscripción en la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), organismo creado en 1870 por impulso de Domingo Faustino Sarmiento.

Desde entonces, la biblioteca ha mantenido una sostenida labor educativa, social y cultural, prestando libros y generando espacios de encuentro para la comunidad. Con el paso del tiempo, el crecimiento institucional permitió la construcción de su edificio en la esquina de calles 15 y 20, inaugurado en 1957, y posteriores ampliaciones que consolidaron su rol como centro cultural y educativo.