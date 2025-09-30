La Caravana de la Alegría será el 12 de octubre

El Colegio Parroquial “Emilio Lamarca” organizará la edición número 51 de la tradicional Caravana de la Alegría, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre.

En esta oportunidad, el evento se desarrollará bajo el lema “Con alegría y esperanza, celebramos nuestra ciudad”. Además de dar la bienvenida a la primavera y destacar la importancia de la familia, la jornada incluirá un homenaje a la historia del Partido de Balcarce.

La actividad propone un recorrido en bicicleta acompañado de música y diversas actividades. Como es habitual, se invita a los participantes a decorar sus bicicletas con materiales reciclados, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente.

Los cartones para participar ya están a la venta. Tienen un valor de $3.000, con una promoción de 2 por $5.000, y pueden adquirirse en la escuela de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 18:00.

El recorrido finalizará en la Sociedad Rural, donde se celebrará una misa y se realizarán sorteos de bicicletas.