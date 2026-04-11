La EduCoAgro propone una jornada más: serán cuatro días

La ciudad de Balcarce se prepara para una nueva edición de EduCoAgro, la exposición educativa, agropecuaria y comercial que año tras año se consolida como uno de los eventos más convocantes de la región.

Durante las últimas semanas comenzaron las reuniones del Grupo Organizador, integrado por la Escuela Agraria San José y la asociación civil Agricultores Unidos de Balcarce, con el objetivo de avanzar en la planificación de la 12ª edición, que llegará con una importante novedad: sumará una jornada más de actividades.

El evento se desarrollará los días jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026. Como es tradición, la propuesta busca conmemorar el Día del Agricultor, y en esta oportunidad la extensión del cronograma permitirá también celebrar el Día del Maestro, facilitando la participación de alumnos y docentes del partido y de toda la región.

Desde la organización adelantaron que, como cada año, habrá actividades previas a modo de lanzamiento, además de homenajes especiales. Durante los cuatro días de la muestra, el público podrá disfrutar de la expresión de la tradición agropecuaria, la presentación de proyectos educativos de todos los niveles, el clásico desfile de maquinarias, recorridos por caminos productivos, y espacios dedicados a la tecnología, la innovación y las buenas prácticas.

A todo esto se sumarán stands comerciales, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos que darán marco a un fin de semana que ya es un clásico en la agenda local. En su edición anterior, EduCoAgro superó las 38 mil visitas, consolidando su crecimiento y relevancia.

En paralelo, los organizadores informaron que en las próximas semanas se lanzará el portal oficial del evento, donde se podrá consultar toda la información vinculada a la exposición, su organización, sus atractivos y las formas de participación. Mientras tanto, las novedades comenzarán a difundirse a través de redes sociales.