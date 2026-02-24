La Escuela Municipal de Básquet competirá en la Liga Marplatense en 2026

En la mañana de este martes se presentó en la “Sala de la Intendentes” la planificación 2026 de la Escuela Municipal de Básquet, en el contexto de una conferencia encabezada por la titular del área, Soledad Vivio, junto al responsable de la disciplina, Santiago Masden.

En primer término, Vivio destacó el crecimiento sostenido de la actividad y el compromiso de la gestión para respaldar el proyecto. “Estamos presentando nuevamente la Escuela de Básquet, temporada 2026. Es una actividad que va creciendo muchísimo y como subsecretaria tratamos de estar a la altura, acompañando a Santi con estos nuevos proyectos y gestionando los lugares donde va a desarrollar la actividad durante todo el año”, expresó. Asimismo, subrayó la importancia de “apoyar esta propuesta que año tras año va creciendo un montón”.

Luego, Masden brindó detalles sobre los principales ejes de trabajo y confirmó que el nucleamiento afrontará un desafío deportivo de relevancia. “La idea es contarles que iniciamos una nueva temporada con todas nuestras categorías. La novedad es que vamos a competir este año en la Liga Marplatense de Básquet. Creemos que es un gran salto de calidad para toda la estructura de la escuela municipal”, afirmó.

El entrenador señaló que la participación abarcará tanto la rama masculina como la femenina. “No solamente en el básquet masculino, sino también en el femenino. Tenemos varias categorías de chicas donde también hay intenciones de competir federativamente, como lo hacemos con los varones”, indicó, remarcando que los entrenamientos ya están en marcha debido al temprano inicio del calendario.

En cuanto a la estructura actual, el profesor precisó que la Escuela cuenta con nueve categorías, incluido el plantel femenino mayor, y reúne entre 120 y 130 jugadores y jugadoras. Desde los 9 años, en categoría premini, los chicos pueden integrarse a la propuesta, que contempla divisiones Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17 en varones, y Sub-13 y Sub-15 en mujeres.

Sobre la decisión de incorporarse a la competencia marplatense, explicó que responde tanto al crecimiento del programa como a una cuestión estratégica. “Creíamos en la necesidad de dar este paso por el crecimiento que hemos tenido y también por una cuestión de cercanía. Mar del Plata es una plaza importante y accesible para nuestras familias”, sostuvo, al tiempo que la definió como “una de las mejores ligas de la provincia de Buenos Aires”.