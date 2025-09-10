La Facultad de Ciencias Agrarias inauguró su nuevo edificio

La ceremonia contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, autoridades universitarias, exdecanos, representantes institucionales y de la comunidad. El decano Miguel Pereyra Iraola destacó el esfuerzo colectivo y anunció nuevos proyectos académicos y de infraestructura.

De esta manera, este miércoles quedó inaugurado oficialmente su nuevo edificio, una obra largamente esperada que representa un avance trascendental en materia académica, científica e institucional. La ceremonia se realizó en la entrada principal de la facultad y fue presidida por el rector de la Universidad de Mar del Plata y el Decano de la Facultad.

El acto reunió a autoridades universitarias, representantes de instituciones locales, exdecanos, docentes, estudiantes, personal no docente, jubilados y miembros de la comunidad, quienes celebraron un logro que sintetiza décadas de esfuerzo colectivo.

