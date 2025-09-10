La ceremonia contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, autoridades universitarias, exdecanos, representantes institucionales y de la comunidad. El decano Miguel Pereyra Iraola destacó el esfuerzo colectivo y anunció nuevos proyectos académicos y de infraestructura.
De esta manera, este miércoles quedó inaugurado oficialmente su nuevo edificio, una obra largamente esperada que representa un avance trascendental en materia académica, científica e institucional. La ceremonia se realizó en la entrada principal de la facultad y fue presidida por el rector de la Universidad de Mar del Plata y el Decano de la Facultad.
El acto reunió a autoridades universitarias, representantes de instituciones locales, exdecanos, docentes, estudiantes, personal no docente, jubilados y miembros de la comunidad, quienes celebraron un logro que sintetiza décadas de esfuerzo colectivo.
La Facultad de Ciencias Agrarias inauguró su nuevo edificio
