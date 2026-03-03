La Justicia provincial está a cargo de la investigación por posible suministro de cocaína a menores

Tanto la madre como el padre de los 6 menores de 2 meses a 13 años no pueden acercarse a sus hijos hasta tanto se compruebe que lo denunciado en la Comisaría de la Mujer por la mujer carece de validez.

La actuación de la Fiscalía por estas horas se centra en determinar si existió una conducta intencional, un acto de negligencia grave o una circunstancia accidental, ante la ausencia de antecedentes similares en la jurisdicción. “Es una investigación muy compleja”, señalaron fuentes allegadas al expediente, en referencia a la multiplicidad de hipótesis que se mantienen abiertas y la dificultad para establecer la dinámica de los hechos.

Como medida cautelar y a fin de garantizar la protección de los niños, la Justicia resolvió establecer la prohibición de acercamiento de ambos progenitores hacia sus hijos, restricción que permanece vigente mientras se desarrolla la instrucción penal. El seguimiento del estado de salud de los menores y su contención psicosocial quedó a cargo de equipos especializados, con intervención de organismos de niñez y adolescencia.

Las próximas etapas del proceso judicial contemplan la obtención de pericias complementarias, la evaluación de los entornos familiares y la decisión sobre el futuro régimen de cuidado de los menores.

La resolución final dependerá del análisis integral de las pruebas reunidas y del dictamen de los peritos intervinientes, mientras la instrucción penal prosigue bajo supervisión del fiscal Moure.

El caso continúa bajo secreto de sumario, con expectativa puesta en el esclarecimiento de los hechos y en la adopción de medidas tendientes a garantizar la seguridad y el bienestar de los niños involucrados.

Cabe destacar que la investigación está siendo llevada adelante por la Justicia provincial.

