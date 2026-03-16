“La música en nuestro cerebro” con Adolfo García en la Casa del Bicentenario

En la mañana de este lunes, en la Casa del Bicentenario, se anunció la charla “La música en nuestro cerebro”, una propuesta que combinará divulgación científica y participación artística de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil. La actividad estará a cargo del especialista en neurociencias del lenguaje Adolfo García y se desarrollará el próximo sábado 21, desde las 19, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”.

El encuentro informativo contó con la presencia del subsecretario de Cultura y Educación, César Gustavo De Gerónimo, y el referente de la orquesta, Francisco Butzonitch, quienes brindaron detalles de la iniciativa.

De Gerónimo explicó que la idea surgió a partir de un reciente intercambio con el investigador, vecino de Balcarce, que trabaja en el campo de las neurociencias. En ese marco, destacó que la propuesta permitirá vincular el trabajo académico que lleva adelante García con la experiencia formativa y artística de la orquesta local. Durante la presentación, el especialista expondrá avances de sus investigaciones acerca de la relación entre la música y el funcionamiento del cerebro humano, mientras que el ensamble musical acompañará la exposición con interpretaciones especialmente seleccionadas.

Repertorio

Por su parte, Butzonitch señaló que el conjunto atraviesa el inicio de su ciclo anual tras el receso de verano. En ese contexto, adelantó que para esta oportunidad se retomarán obras del repertorio interpretado durante 2025, mientras los integrantes continúan trabajando en nuevas piezas que formarán parte de la programación de este año.

El profesor también valoró el crecimiento sostenido del proyecto educativo y cultural. Indicó que, con el paso del tiempo, los jóvenes músicos han desarrollado mayor compromiso, habilidades interpretativas y también roles de acompañamiento hacia los integrantes más nuevos. Asimismo, remarcó que la propuesta se encuentra cada vez más consolidada en la comunidad.

En relación con la participación de nuevos estudiantes, informó que en los próximos días se abrirá la inscripción para cubrir vacantes generadas por egresos de integrantes que finalizaron la escuela secundaria y continuaron sus estudios fuera de la ciudad. Los detalles se difundirán a través de redes sociales y medios de comunicación.

A beneficio

En cuanto al acceso al evento, se informó que la entrada será un alimento no perecedero destinado al Taller Protegido de Producción Balcarce, institución que también contará con una urna para quienes deseen realizar aportes económicos o colaborar mediante transferencias.

Por último, desde la organización agradecieron el acompañamiento de distintas empresas locales que comenzaron a sumarse como patrocinadoras de la Orquesta Escuela, tanto para este evento como para las actividades que se desarrollarán a lo largo del año.