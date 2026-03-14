La Parroquia San José dio a conocer el cronograma para sus Fiestas Patronales

La Parroquia San José dio a conocer el cronograma de actividades en el marco de las Fiestas Patronales que se celebrarán el próximo jueves 19 de marzo, jornada en la que la comunidad católica se reunirá para honrar a San José, patrono de la ciudad.

En la previa a la celebración central se está desarrollando la tradicional novena, instancia de oración que convoca a los fieles con distintas intenciones. Durante estos días se reza especialmente por las familias, los enfermos, los difuntos, los niños, los más necesitados, las misiones, los servidores de la liturgia y también por los adolescentes y jóvenes.

Las actividades principales se llevarán a cabo el jueves 19. A partir de las 19:00 se realizará la procesión y posteriormente la santa misa, celebraciones para las cuales se invita a participar a toda la feligresía y a la comunidad en general.