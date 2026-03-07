La Policía bonaerense logró un aumento del 11%

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso una actualización salarial para los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que alcanzará el 11% acumulado durante el primer tramo de 2026. La medida incluye, además, mejoras en adicionales vinculados al uniforme y al servicio de Policía Adicional (POLAD).

La suba salarial se aplicará en distintos tramos acumulativos a lo largo de los primeros meses del año. El esquema comenzó con un incremento del 2% en enero y continuó con una suba del 1,5% en febrero. A esos ajustes se suma un aumento del 5% correspondiente a marzo y otro 2,5% previsto para abril, lo que lleva la mejora total al 11% en el período.

Además de la recomposición del salario básico, el acuerdo contempla un plus compensatorio destinado a la compra de uniformes y una actualización en el valor de las horas del servicio de Policía Adicional. En este último caso, el POLAD registró desde febrero un incremento del 22,7%, lo que permitirá que hacia abril acumule una mejora total del 36,4%.

Desde la administración provincial señalaron que la decisión apunta a sostener el poder adquisitivo del personal de seguridad en un contexto económico complejo y con restricciones presupuestarias.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó el alcance de la medida. “Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026 para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero. Incluye también la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD), que a partir de febrero del corriente año logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%”, expresó el funcionario.