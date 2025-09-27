La Policía debió intervenir en un caso de violencia familiar

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una causa por violencia familiar. El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en calle 24 y 49 bis, donde fue necesaria la intervención conjunta con personal del SAME local.

La actuación se originó a partir de una denuncia realizada por un familiar de 77 años, quien alertó sobre la situación que involucraba a un hombre de 39 años, en un contexto de violencia familiar y consumo problemático de sustancias.

Por disposición del Juzgado de Familia N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Montoya, y del Juzgado de Paz Letrado de Balcarce, a cargo de la Dra. Hogan, se ordenó el allanamiento del domicilio y el traslado del involucrado al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati” para su evaluación por el Área de Salud Mental.

Durante el procedimiento, el hombre se negó a salir del domicilio y adoptó una actitud de resistencia, lo que requirió una intervención cuidadosa por parte de los efectivos policiales. Finalmente, se logró su traslado con colaboración del personal sanitario.

La intervención fue realizada en cumplimiento de una orden judicial y con el acompañamiento de profesionales del SAME, en un marco de coordinación entre fuerzas de seguridad, el sistema judicial y el servicio de salud.