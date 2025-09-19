La Secundaria Nº 7 impulsa talleres de costura y convoca a la comunidad para sumar insumos

La Escuela Secundaria Nº 7, que funciona junto a la Primaria Nº 8 sobre Av. Eva Perón, viene desarrollando desde principios de año un proyecto educativo vinculado a las aulas expandidas, con el objetivo de articular saberes y generar oportunidades formativas para sus estudiantes.

La directora del establecimiento, María José Latino, explicó en Radio Puntonueve que la propuesta se lleva adelante en articulación con el Centro de Formación Profesional y que el taller de costura es una de las actividades centrales. “Estos talleres no son solo agarrar la máquina y coser, tanto varones como mujeres trabajan en red con matemática y con proyectos organizacionales del ciclo superior para pensar en sus proyectos de vida”, señaló.

En este marco, los alumnos confeccionan distintos productos que luego serán presentados en una exposición abierta a la comunidad. “Los varones, por ejemplo, cosen bolsas para los silos; las mujeres realizan diferentes insumos y eso tendrá una apuesta muy grande, que vamos a mostrar en breve”, agregó María José.

La iniciativa también incluye un llamado a la solidaridad de la comunidad balcarceña. Desde la institución solicitaron la donación de máquinas de coser, telas en desuso, botones, cierres y otros elementos necesarios para sostener el trabajo. “Convocamos como siempre a nuestra ciudad, que ha sido muy solidaria con nosotros, para que acerquen donaciones a la sede de 120 y Eva Perón, de lunes a viernes entre las 7:30 y las 17:30”, indicó la directora.

Actualmente, la secundaria cuenta con 173 estudiantes y una sala maternal destinada a alumnas madres. El proyecto se complementa con la conformación de una mesa intersectorial en la que participan clubes, instituciones educativas, agrupaciones barriales, el municipio y el consejo escolar, con el fin de abordar de manera conjunta las necesidades del sector. “Cada 15 días nos reunimos para generar propuestas y trabajar problemáticas propias del barrio. Somos como un pulpo que intenta llegar a todos lados, pero siempre con el eje puesto en los adolescentes, que son los verdaderos protagonistas”, remarcó Latín.

La directora destacó además el compromiso del cuerpo docente y no docente en estas acciones: “Muchas veces la comunidad no sabe todo lo que se vive dentro de la escuela, y realmente estamos trabajando en las trayectorias de los estudiantes, haciendo lo posible para mejorar su calidad de vida”.

Finalmente, Latino subrayó la importancia de que la comunidad acompañe la iniciativa. “Cualquier colaboración, por mínima que sea, siempre va a ser bienvenida. Cuando vean los productos finales de nuestros estudiantes van a decir qué gratificante fue colaborar con la querida secundaria 7”, concluyó.