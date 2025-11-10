La Técnica N°1 de Balcarce logró el 9° puesto en el Desafío ECO YPF 2025

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Lucas Kraglievich” obtuvo el 9° lugar en la prueba de Endurance del Desafío ECO YPF 2025, realizado en Concepción del Uruguay. En la competencia participaron 98 vehículos de escuelas técnicas de todo el país.

El equipo balcarceño se ubicó entre los diez mejores de la Argentina con un auto construido íntegramente por los estudiantes, bajo la guía de sus docentes. El vehículo mantuvo un buen ritmo, eficiencia en el consumo y una estrategia de carrera adecuada, aspectos evaluados en la categoría Endurance, que considera autonomía y rendimiento general además de la velocidad.

El resultado fue producto de meses de trabajo, pruebas y ajustes en el taller de la institución. Con esta participación, la Técnica N°1 consolida su trayectoria en proyectos de innovación educativa y automovilismo sustentable.