TP: Lantella terminó noveno en la serie por un recargo

Santiago Lantella afronta un fin de semana complicado en el autódromo de San Jorge, Santa Fe, en el marco de una nueva fecha de la Clase 2 del Turismo Pista.

El viernes no logró registrar una vuelta rápida debido a la presencia de la lluvia. El sábado, cuando intentaba mejorar su tiempo, sufrió la rotura de un «pin» en una rueda delantera, lo que derivó en un trompo y la salida del auto hacia la tierra. El ingreso de tierra provocó daños en el motor, que debió ser reemplazado.

El equipo «Jack» trabajó para cambiar el impulsor y permitir la participación de Lantella en la primera serie. Desde el puesto 14 de partida, el piloto balcarceño avanzó hasta la quinta colocación. Sin embargo, una vez finalizada la competencia, recibió un recargo de 5 segundos por adelantamiento en la largada, lo que lo relegó al noveno lugar.

La final de la Clase 2 se disputará mañana a las 12:35.