Las clases iniciarían con un paro: por el momento no hay acuerdo salarial

A horas del inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, el panorama vuelve a estar atravesado por la incertidumbre. Aunque el calendario escolar fija el comienzo de clases el lunes 2, la jornada estará marcada por un paro convocado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), tras el rechazo a la última oferta salarial del gobierno provincial.

Así lo confirmaron María de los Ángeles Rodríguez y María del Carmen “Puchi” Itza, dos referentes del Círculo de Educadores en la ciudad, quienes explicaron los motivos de la medida y plantearon un escenario que calificaron como “preocupante”.

“El ciclo lectivo se inicia porque así lo dispone el calendario escolar. El tema es que va a ser con paro docente”, señaló Itza y precisó que la decisión fue adoptada en el congreso de la FEB: “Fuimos los únicos que dijimos que íbamos a hacer paro. Se rechazó la oferta y cuando se rechaza una oferta, hay que tomar medidas”.

Itza aclaró además que la definición surgió de los órganos gremiales correspondientes y remarcó el carácter apartidario del sindicato: “Nosotros somos apolíticos partidariamente. No quiero decir que esté bien o mal lo que hagan otros gremios, pero esta medida fue votada en nuestro congreso”.

Por su parte, Rodríguez fue contundente al referirse a la propuesta salarial: “Expresamos el sentir de los docentes de la Provincia en contra del gobierno que nos ofreció una mísera suma como si fuera significativa”.

Según explicó, un docente que recién se inicia percibe alrededor de 600 mil pesos, muy por debajo de lo que se necesita para no caer bajo la línea de pobreza. “La canasta para no estar debajo de la línea estaría cerca de un millón y medio de pesos. Uno no va a la negociación con un porcentaje fijo, pero sí con la expectativa de una oferta que permita vivir”, sostuvo.