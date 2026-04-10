Las mutuales acumulan una deuda de $1.061 millones con el Hospital

El sistema de salud local atraviesa un momento complejo debido al incremento de deudas tanto con proveedores como por parte de las obras sociales. Así lo confirmó el director del Hospital, doctor Gabriel Angelini, en diálogo con Radio Puntonueve.

Según explicó el funcionario, por primera vez desde el inicio de su gestión se registra un crecimiento en la deuda que el nosocomio mantiene con sus proveedores. Actualmente, el monto asciende a unos 290 millones de pesos. No obstante, Angelini destacó que el suministro de insumos no se ha visto interrumpido, gracias al cumplimiento sostenido que la administración ha tenido durante años con las empresas proveedoras.

En paralelo, la situación es aún más crítica en relación con las obras sociales. De acuerdo a lo precisado, estas mantienen una deuda con el Hospital que alcanza los 1.061 millones de pesos, correspondiente a prestaciones ya realizadas y que incluso han sido reclamadas por vías legales.

“Es una situación difícil porque son prestaciones que el Hospital ya realizó. Hoy deberíamos estar cobrando al menos 700 millones, pero eso no ocurre”, señaló Angelini.

El panorama genera preocupación en la administración del nosocomio, ya que el desfasaje financiero impacta directamente en la capacidad operativa y en la planificación de recursos a futuro.

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