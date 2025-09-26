Las opciones que brinda ARBal para que pagar sea cada vez más sencillo

En sintonía con la transformación digital que impulsa una administración pública más ágil y cercana, la Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) amplía su abanico de alternativas para que vecinos y contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones de forma rápida, cómoda y segura.

Entre las principales vías disponibles, se destaca la posibilidad de abonar tasas y tributos mediante Mercado Pago, una herramienta que permite resolver gestiones desde el celular en pocos pasos. Basta con adherirse y comenzar a operar desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Por otro lado, desde la Oficina Virtual los usuarios pueden acceder al botón de Net Pagos, un sistema que habilita operaciones con tarjetas bancarias —tanto de débito como de crédito—, además del uso de Home Banking y códigos QR compatibles con las principales billeteras digitales.

Estas modalidades digitales no solo optimizan tiempos y procesos, sino que también fomentan una mayor sustentabilidad, al reducir la necesidad de impresiones y traslados.

Para más información o asistencia personalizada, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2266-674175, escribir al correo electrónico atencioncontribuyente@arbal.gob.ar o visitar el sitio www.arbal.gob.ar