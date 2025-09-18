Las refacciones en la guardería municipal Pulgarcito culminarán en noviembre

La guardería Pulgarcito, ubicada en el cerro El Triunfo, se encuentra en plena etapa de refacción y remodelación. Los trabajos, que comenzaron en los últimos meses, incluyen pintura integral, mantenimiento de las instalaciones, puesta en valor de los distintos espacios y la incorporación de electrodomésticos para mejorar el servicio.

Las tareas están previstas para concluir en noviembre, aunque la fecha de reapertura dependerá de la finalización de ajustes operativos posteriores.

La institución forma parte de la red de espacios municipales destinados a la atención y acompañamiento de la primera infancia en Balcarce. A lo largo de los años, se consolidó como un lugar de referencia para numerosas familias, no solo por su función educativa sino también por el rol social que desempeña.

En esta etapa, la necesidad de obras de infraestructura obligó a interrumpir las actividades habituales y trasladar algunas acciones a otros espacios. Con las mejoras en marcha, la guardería se prepara para iniciar una nueva etapa con equipamiento renovado y mejores condiciones de funcionamiento.