Las TC Pick Up correrían en mayo en el Fangio

El Autódromo Juan Manuel Fangio se prepara para volver a ser escenario del automovilismo nacional, con una fecha prevista para los días 16 y 17 de mayo, cuando arribarían las categorías TC Pick Up y TC Pista Pick Up.

De concretarse, significará el regreso de una competencia de alcance nacional al trazado serrano después de varios años, marcando un hecho esperado tanto por los aficionados como por quienes trabajan en la reactivación del circuito. Si bien aún no trascendieron mayores precisiones sobre el evento, no se descarta que alguna categoría del automovilismo zonal pueda sumarse a la programación del fin de semana.

En paralelo a la posible confirmación de la fecha, continúan los trabajos de infraestructura en el predio. Actualmente se avanza en el sector técnico ubicado en la zona de boxes, mientras que también se realizan tareas de reparación y acondicionamiento de los caminos en la parte alta de la sierra.

Puntualmente, las labores se ejecutan con tierra extraída del propio sector serrano, utilizada para recomponer los caminos circundantes al circuito, mejorando la transitabilidad y acompañando la puesta en valor del escenario de cara al esperado retorno de la actividad nacional.