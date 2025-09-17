Lola Rodríguez a la Final Provincial

La nadadora del Racing Club Lola Rodríguez tuvo una destacada actuación en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, que se desarrolló en el natatorio del Ente Municipal de Deportes de Mar del Plata.

La balcarceña se quedó con el triunfo en los 100 metros pecho de la categoría Sub-18 Femenino, aventajando a sus pares de las diferentes ciudades de la zona que se presentaron por la Región XVI.

Vale destacar que Lola, por segundo año consecutivo, clasifica a la Final Provincial y, de esta manera, se suma a la delegación balcarceña que participará en la instancia decisiva entre el 12 y el 17 de octubre.