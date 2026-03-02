Los Bomberos Voluntarios adquirieron una nueva unidad

La Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios incorporó una nueva unidad para fortalecer el servicio en la ciudad. Se trata de un camión Mercedes-Benz modelo 2008, equipado con tecnología de última generación para intervenir en todo tipo de siniestros, tanto incendios estructurales como accidentes en ruta.

La flamante autobomba arribó desde Holanda y ya tuvo su bautismo de fuego este lunes, cuando intervino en un incendio de banquina sobre la Ruta 29, en cercanías de Ramos Otero. En el lugar, los servidores públicos trabajaron en conjunto para controlar las llamas y evitar su propagación.

El presidente de la Comisión Directiva, Silvio Cattaneo, destacó la importancia de esta adquisición y agradeció especialmente el acompañamiento de la comunidad de Balcarce. “Si bien es modelo 2008, la unidad está equipada con todo lo necesario para asistir a cualquier tipo de siniestro”, señaló.

El nuevo móvil cuenta con un sistema integral que se opera mediante una computadora central, lo que optimiza la respuesta y la eficiencia en cada intervención. En los próximos días, el personal recibirá una capacitación específica para familiarizarse con el funcionamiento de la tecnología incorporada.