Los judiciales van al paro el lunes 2

Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) determinaron un paro total de actividades para este lunes 2 de marzo en los 20 departamentos judiciales de la provincia. La medida abarca tanto la presencialidad como el teletrabajo.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que los judiciales bonaerenses están atravesando “un momento de extrema complejidad con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”, en un contexto de crisis económica.

“La medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”, resaltaron en el escrito.

Los reclamos de la AJB

La huelga es ante la falta de una “propuesta superadora” por parte de las autoridades, que desde hace unas semanas reclaman los siguientes puntos:

Aumento salarial

– Subcategorías E para cargos de menor antigüedad

– Subcategorías para jubilados y pensionados

– Mesa Técnica de Carrera Judicial

– Ley de Paritarias para las y los judiciales

– Defensa del IPS

– Mejoras en el servicio del IOMA