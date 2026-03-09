Malestar de vecinos del barrio PYM por basural

Vecinos del barrio PYM hicieron llegar a Puntonueve Noticias imágenes que muestran la acumulación de residuos alrededor de un contenedor, situación que genera preocupación en el sector comprendido por las calles 27 y 36.

Según señalaron residentes de la zona, el problema se origina por el mal uso del contenedor destinado a la disposición de residuos, lo que provoca que, con el paso de los días, se forme un verdadero basural a cielo abierto.

Una vecina explicó que personas ajenas al barrio suelen acercarse a arrojar bolsas de basura, muchas de las cuales quedan directamente en el piso y no dentro del contenedor. Esta situación, además de generar suciedad y malos olores, provoca la proliferación de roedores, lo que aumenta la preocupación entre quienes viven en el lugar.

Los frentistas solicitaron mayor responsabilidad al momento de depositar los residuos y pidieron medidas para evitar que el espacio continúe deteriorándose, ya que el problema se repite con frecuencia y afecta la calidad de vida de los vecinos del barrio.