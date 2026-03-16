Mar del Plata: dos victorias en básquet

Este sábado, los equipos de la Escuela Municipal de Básquetbol de la Subsecretaría de Deporte se presentaron en Mar del Plata por una nueva fecha de la Asociación Marplatense de Básquet.

En el caso de los chicos de Mini compitieron por primera vez y en su visita al Instituto Albert Einstein (IAE), luego de un muy parejo partido, cayeron en los segundos finales por 36 a 34.

En tanto, por la fecha 2 los Infantiles obtuvieron una contundente victoria por 89 a 39 frente a Kimberley. Los Cadetes cayeron por 64 a 44 frente a Quilmes. Los Juveniles lograron una buena victoria enfrentando también al equipo de la avenida Independencia por 67 a 40.

Próxima fecha

El martes 24 de marzo (aprovechando el feriado) se jugará la tercera fecha donde los equipos de Balcarce recibirán a Círculo Deportivo de Otamendi en Mini, mientras que en Infantiles y Cadetes y Juveniles enfrentarán a IAE.