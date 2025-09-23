Marcada expectativa por la carrera «Luis Vildoza»

En la cuenta regresiva de lo que será la carrera homenaje a “Luis Vildoza” existe una marcada expectativa entre deportistas, atletas, profesores y la comunidad en general en participar en la prueba.



En los últimos días, avanzó de manera importante la inscripción a la competencia que se desarrollará el próximo 5 de octubre, a las 10, desde la Subsecretaría de Deporte y Recreación en sus dos versiones: 5 km participativa y 10 km competitiva.



“Entre los inscriptos, aparecen acreditados vecinos de diferentes localidades de la zona y también de la ciudad de La Plata, un hecho que nos llama la atención y nos pone muy contentos, tanto a la dependencia municipal como a la familia de Luis”, señalaron desde la Subsecretaría de Deporte.



Vale destacar que los tres hijos de Luis Vildoza estarán participando de la competencia como una manera de honrar a ese papá que fue un propulsor de la actividad física. La prueba también servirá para rendir un reconocimiento a todos los profesores de educación física teniendo en cuenta que su día se conmemora el próximo 8 de octubre.



Quienes todavía no se inscribieron podrán hacerlo personalmente en la sede de la Subsecretaría (32 e/ 27 y 29), en la Municipalidad y en los gimnasios y centros de entrenamiento de la ciudad que recibieron planillas de inscripción. También vía online en el siguiente link: https://forms.gle/KcwrX8wanfS8Uk9AA