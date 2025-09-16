Marcha Universitaria en Plaza Libertad en rechazo al veto presidencial

Este miércoles 17 en el centro de la Ciudad de Buenos Aires se espera una importante convocatoria por parte de diferentes sectores que confluirán al Congreso de la Nación para realizar la tercera Marcha Federal Universitaria. Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se discutirá el rechazo al veto contra la ley de financiamiento de las universidades que firmó Javier Milei.

La convocatoria está planteada desde las 17 en la zona del Congreso, aunque diferentes organizaciones se concentrarán desde otros lugares para marchar hacia la zona del acto central. Por tanto, a las 18 comenzará el acto central, donde se aguardan diferentes oradores. Todo será bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”.

Paralelamente en Balcarce también se concretará una concentración en Plaza Libertad. El horario de inicio sería a las 18 y se invita a todos aquellos que quieran asistir en rechazo al veto presidencial.

