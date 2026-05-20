Marcos Saravia ocupará el cargo de presidente de Protección

En la mañana de este miércoles, integrantes de la comisión directiva de Protección a la Infancia confirmaron el alejamiento de Horacio Álvarez de la presidencia de la institución, además de la renuncia de varios integrantes de la comisión que había comenzado su gestión en diciembre pasado.

Ante esta situación, Marcos Saravia, quien hasta el momento se desempeñaba como vocal, asumió la presidencia de la entidad. Desde la comisión directiva remarcaron que la institución continúa funcionando y trabajando para afrontar la delicada situación económica que atraviesa, principalmente tras la reducción en los ingresos provenientes de becas.

La tesorera de la institución, Anabella Chavez, explicó que “la comisión sigue siendo la misma y no hubo asamblea, sino una reunión de comisión”, aclarando así la modalidad en la que se produjo el recambio de autoridades.

En relación a la situación financiera, Chavez detalló que actualmente trabajan para intentar saldar las deudas existentes, aunque reconoció que los ingresos disminuyeron considerablemente. “Cuando se cobraron las becas en abril, que llegaron juntas porque hubo varios meses en los que no se pagaron, contamos con 14 millones de pesos menos”, señaló.

Además, indicó que la institución mantiene deudas con cuidadoras del Hogar, lo que complejiza aún más el panorama económico.

Por su parte, tanto Saravia como Chavez coincidieron en la necesidad de sumar nuevos socios que permitan sostener el funcionamiento de la entidad y garantizar la continuidad de las actividades. “Estamos en medio de una situación compleja, aunque en poco tiempo hemos podido hacer muchas cosas”, manifestaron.