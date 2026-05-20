Se desprendieron cobertores con excremento de palomas en la terminal y reavivan reclamos por el estado de la estructura

La problemática por la presencia de palomas en la terminal volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles por la mañana, luego de que se desprendieran al menos diez cobertores plásticos ubicados en la parte alta de la estructura, varios de ellos cargados con excremento acumulado.

Según pudo saberse, los elementos cayeron en el sector ubicado frente a la boletería de Vía Tac y uno de ellos golpeó levemente a un hombre que se encontraba esperando en el lugar, aunque no sufrió heridas de gravedad.

La situación volvió a generar preocupación entre pasajeros y trabajadores, teniendo en cuenta que días atrás Puntonueve Noticias había advertido sobre el estado del sector y la importante presencia de palomas que anidan sobre los tirantes del techo, provocando suciedad y malestar entre quienes utilizan diariamente la terminal.

El desprendimiento de los cobertores reavivó además la polémica por el estado general de la estructura que recubre los tirantes, ya que vecinos y usuarios habían manifestado reiteradamente su preocupación por la falta de mantenimiento y el riesgo que podría representar la caída de estos elementos.

Tras el episodio, se aguardaba una intervención en el sector para evitar nuevos desprendimientos y mejorar las condiciones de higiene y seguridad en la terminal.