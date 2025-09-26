Mario Alberghini presentará su auto de Procar 4000 el sábado

Este sábado a las 21 horas en el Club Ferroviarios, Mario Alberghini presentará el auto con el que debutará en el Procar 4000 los días 4 y 5 de octubre en el Autódromo de La Plata.

El vehículo es un Torino que fue sometido a reformas estructurales para adaptarse al reglamento deportivo del Procar B. Anteriormente, Alberghini compitió con este auto en el Turismo Special de la Costa y en algunas fechas del TC Rioplatense.

“Los chicos que colaboran conmigo me pidieron hacer una presentación del auto. Mis actividades particulares me lo permiten y me parece una buena oportunidad compartirlo con la gente del automovilismo”, expresó Alberghini en diálogo con Radio 100.9.

El auto mantiene su esquema de colores anterior y Alberghini continuará su participación en la categoría con la misma dedicación. “Empecé a los 8 años y hace algunos días cumplí 50. Qué más le puedo pedir al automovilismo. Me regaló alegrías y otras no tanto. Ahora quiero disfrutar de estas tres carreras del año y luego ver como seguimos. Tampoco descarto volver algún día a nuestro zonal”, señaló.