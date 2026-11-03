La Escuela Técnica presentará los dos autos eléctricos con los que competirá en el Desafío ECO YPF 2026

La institución realizará la presentación este miércoles, desde las 11, en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Por primera vez, la escuela participará de la competencia nacional con dos vehículos construidos por estudiantes y docentes.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Lucas Kraglievich” presentará este miércoles los dos vehículos eléctricos con los que representará a Balcarce en el Desafío ECO YPF 2026. La actividad comenzará a las 11 en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio y estará abierta a toda la comunidad.

En esta oportunidad, la institución participará por primera vez con dos autos, identificados con los números 52 y 155. Ambos fueron construidos a partir del trabajo conjunto de estudiantes y docentes de las tres tecnicaturas que ofrece la escuela: Automotores, Electromecánica y Multimedios.

El proyecto demandó varios meses de trabajo y contó con el acompañamiento de empresas, exalumnos, familias y vecinos, quienes colaboraron para reunir los recursos necesarios y hacer posible la participación en la competencia.

El Desafío ECO YPF 2026 se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, con la presencia de 155 escuelas técnicas de distintos puntos del país.

La presentación de este miércoles será una oportunidad para que la comunidad conozca los vehículos y el trabajo realizado por los integrantes de la institución antes de afrontar una nueva edición de la competencia nacional.