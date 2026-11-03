San Agustín será sede del acto central por el Día de la Tradición

La ceremonia se realizará el próximo martes 10 de noviembre, a las 10, en el parque “Idoyaga Molina”. La organización estará a cargo de las instituciones educativas de la localidad.

El próximo martes 10 de noviembre, la localidad de San Agustín será escenario del acto central por el Día de la Tradición, una fecha emblemática de la cultura argentina que recuerda el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, una de las obras fundamentales de la literatura gauchesca.

La ceremonia comenzará a las 10 y será coordinada por las instituciones educativas de la comunidad: la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 “Dr. René Favaloro”, la Escuela Primaria Nº 11 “Juan Bautista Alberdi” y el Jardín de Infantes Nº 918, que trabajarán conjuntamente en la organización de la celebración.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el acto se desarrollará al aire libre en el parque “Idoyaga Molina”. En caso de lluvia o condiciones climáticas desfavorables, la actividad tendrá lugar en el histórico inmueble conocido como “La Casona”, ubicado dentro del mismo espacio verde.

La conmemoración representa una oportunidad para reconocer y poner en valor las raíces culturales, las costumbres y las tradiciones que forman parte de la identidad argentina. También busca destacar los saberes, las historias y el trabajo de las comunidades rurales, promoviendo la transmisión de ese patrimonio cultural a las nuevas generaciones.