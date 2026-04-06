Menores fueron sorprendidos al intentar robar una moto

Durante el pasado fin de semana, efectivos de la Estación de Policía Comunal intervinieron en un intento de hurto agravado ocurrido en la vía pública. Dos jóvenes fueron sorprendidos mientras intentaban sustraer una motocicleta en la intersección de calles 13 y 12.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la policía y persiguieron a los sospechosos. Gracias a esta colaboración ciudadana, uno de los individuos fue detenido en la intersección de calles 15 y 10. Con el apoyo del personal de la SubDDI Balcarce, se logró aprehender al segundo sospechoso en Avenida del Valle entre 8 y 10.

Se confirmó que ambos son menores de edad, de 17 y 15 años. El magistrado interviniente avaló el procedimiento policial, dispuso la notificación de formación de causa y ordenó la entrega de los menores a sus progenitores, quienes deberán comparecer ante la fiscalía el próximo lunes bajo apercibimiento.

El operativo destaca la rápida reacción de los vecinos y la coordinación policial, evitando que el hurto se consumara y garantizando la seguridad en la zona.