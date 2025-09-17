Milei quitaría a Balcarce de Zona Fría: lo establece el Presupuesto 2026

La eliminación de la ampliación del régimen está dentro del Presupuesto 2026 que presentó al Congreso. Usuarios tienen un descuento del 30% o 50% por pertenecer a una religión climáticamente desfavorable.

El presidente Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 la propuesta de eliminar la ampliación del régimen de Zona Fría, lo que implicaría dejar de recibir el descuento en la tarifa de gas que rige actualmente por estar ubicados en una zona climáticamente desfavorable.

La medida figura en el Artículo 72° del proyecto de ley enviado este lunes al Congreso de la Nación. Allí se establece la derogación de los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27.637, aprobada en 2021, que extendió el alcance del régimen originalmente aplicado en la Patagonia a otras regiones del país, incluyendo diversos municipios del sur bonaerense como General Pueyrredón, Balcarce, Gral. Alvarado, entre otros.

El régimen contempla un descuento del 30% en la tarifa de gas para los hogares ubicados en zonas frías, mientras que el beneficio asciende al 50% para usuarios que perciben planes sociales o pertenecen a instituciones de bien público.

La ampliación incorporó en su momento a aproximadamente 3 millones de hogares. En caso de aprobarse la derogación en el Congreso, esos usuarios dejarían de percibir el beneficio a partir del próximo año.

El gobierno nacional ha cuestionado en distintas oportunidades el régimen vigente. Entre sus argumentos figura que el beneficio se aplica de manera uniforme sin contemplar la situación económica de cada familia. También se señala que el financiamiento del régimen proviene principalmente de un recargo del 6,8% en las facturas de gas de los usuarios que no están incluidos en zonas frías, lo que representa un costo adicional para sectores que también presentan niveles de vulnerabilidad.

Además, desde el Ejecutivo se observa que el esquema de financiamiento no cubre la totalidad del gasto, estimando que en 2025 el Tesoro debería aportar alrededor de 300 millones de dólares para sostener el régimen.

Por otra parte, se argumenta que la existencia del subsidio podría incentivar un mayor consumo. Según un informe de la consultora Economía y Energía, entre 2021 y 2024 el consumo por usuario en zonas frías aumentó un 8,8%, mientras que en el resto del país disminuyó un 6,8%.

La eliminación de la ampliación del régimen ya había sido incluida en la Ley Ómnibus en 2024, aunque posteriormente fue retirada del texto. Con su incorporación en el nuevo Presupuesto, el Gobierno retoma la iniciativa y queda ahora en manos del Congreso su aprobación o rechazo.