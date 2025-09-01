Motociclista herido en accidente

Poco antes de la hora 19 de este lunes se registró un accidente de tránsito en la intersección de Av. Del Valle esquina 8.

Según datos aportados en el lugar, un Toyota Etios colisionó contra una moto que cruzaba por la avenida. Por este motivo, quien manejaba el rodado menor debió ser asistido por una ambulancia del SAME. Intervino Tránsito y Policía Comunal.

