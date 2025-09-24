10.3 C
Balcarce
Motociclista herido en accidente

En la tarde de este miércoles se produjo un accidente de tránsito en la intersección de avenida Kelly y calle 29. Por motivos que aún se intentan establecer, colisionaron una motocicleta Honda Tornado 250 cc, que circulaba por la avenida en dirección a Centenario, y un Fiat Idea que transitaba por calle 29. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre el pavimento y sufrió golpes que, si bien no revestían gravedad, motivaron su traslado al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” por precaución.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito de la Municipalidad de Balcarce y efectivos de la Estación de Policía Comunal.

