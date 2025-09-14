Motociclista resultó con golpes en accidente

Este domingo por la tarde se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles 29 y 2, donde colisionaron una motocicleta de 110cc y un utilitario Renault Kangoo, por causas que aún se intentan establecer.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta resultó herido y fue trasladado al Hospital Municipal en una ambulancia del SAME para recibir atención médica.

En el lugar intervino personal de la Estación de Policía Comunal, que realizó las actuaciones correspondientes.