Motociclista resultó herido en siniestro

Un motociclista resultó herido este martes al mediodía tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Av. Italia (107) y calle 16.

Por causas que son materia de investigación, entraron en contacto un automóvil Ford Focus y una motocicleta de 150 cc. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte cayó sobre el pavimento y sufrió diversos golpes, por lo que debió ser trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Fossati para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. Además, la moto fue secuestrada por falta de documentación.