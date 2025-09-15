Mujer fue agredida y amenazada junto a su hija menor: un hombre aprehendido

En la mañana de este lunes, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, detuvo a un hombre de 26 años acusado de agredir y retener contra su voluntad a su pareja y de amenazarla de muerte junto a su hija menor con un arma blanca.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle 22 entre 105 y Av. Italia (107), desde donde se recibió un llamado de auxilio que alertó a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, una mujer de 32 años, quien relató que su pareja había llegado al domicilio en estado violento, comenzando a golpearla y a proferir amenazas con un cuchillo tanto hacia ella como hacia su hija de 6 años.

En el procedimiento, los uniformados aprehendieron al hombre de 26 años y procedieron al secuestro de un teléfono celular y un cuchillo de mango plástico con hoja de acero de 14 centímetros de largo.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Layus, que dispuso la aprehensión del imputado por “Privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de arma” y su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, una vez cumplidos los recaudos legales.

