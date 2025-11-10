Natación: Thiara López logró un cuarto puesto en Juegos Parapanamericanos

La nadadora Thiara López tuvo una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, que concluyeron en la tarde de este domingo.

La balcarceña cumplió con creces los objetivos que se había planteado junto con la Selección Nacional de Paranatación, donde representó a la Argentina.

Vale destacar que Thiara, con tan solo 12 años, fue la más joven de la delegación argentina y por ello se midió en todas las competencias con nadadoras mayores que ella.

Pese a esa diferencia, Thiara demostró unas condiciones excelentes y una proyección en su carrera deportiva para seguir cosechando grandes logros.

Logró el cuarto puesto en la final de los 100 metros Mariposa. La prueba la ganó una candiense; en segundo lugar, una uruguaya y tercera, una chilena (las tres de 15 años de edad).

En tanto, la representante de Racing Club y natatorio La Cima se ubicó en el décimo lugar de su serie en 100 mts Pecho y en el tercero en 50 mts Libre. En ambos casos, no logró llegar a la final, donde acceden los ocho mejores tiempos.